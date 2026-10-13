Kurukshetra News: वाल्मीकि जयंती समारोह को मनाने को लेकर दो पक्ष हुए आमने-सामने, पुलिस ने संभाला मोर्चा

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सूचना मिलते ही पिहोवा शहर के थाना अध्यक्ष सुनील वत्स पुलिस बल के साथ पहुंचे और स्थिति पर काबू पाया। थाना अध्यक्ष ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की और चेतावनी दी अगर कोई कानून को अपने हाथों में लेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। दोबारा से तनाव न हो, इसके लिए देर रात तक पुलिस भी तैनात रही। थाना प्रभारी सुनील वत्स ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच तनाव हो गया था लेकिन समय रहते बचाव हो गया। किसी भी पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर पूरे मामले की जांच करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

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पिहोवा। वाल्मीकि बस्ती धर्मशाला में वाल्मीकि जयंती समारोह को मनाने के लिए चल रही पंचायत में उस समय तनाव पैदा हो गया जब दो गुट आमने-सामने हो गए। देखते ही देखते दोनों गुटों के समर्थक लाठियों डंडों के साथ आ डटे और ईंटे चलने लगी। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ और कुछ ही समय के दौरान मौजिज लोगों ने स्थिति को संभाल लिया और घटना आगे नहीं बढ़ सकी।