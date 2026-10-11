फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   The storyteller moved the devotees deeply with tales from mythology.

Kurukshetra News: पौराणिक प्रसंगों से कथावाचक ने श्रद्धालुओं को किया भावविभोर

Sun, 11 Oct 2026 02:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
The storyteller moved the devotees deeply with tales from mythology.
पिपली। श्रीराम मंदिर में गो गीता गायत्री सत्संग सेवा समिति की श्रीमद्भागवत कथा जारी है। भागवत प्रवक्ता अनिल शास्त्री पौराणिक प्रसंगों से श्रद्धालुओं को भावविभोर कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने कथा में प्रवचन करते हुए कहा कि द्वापर युग में कंस ने हिरण्याक्ष के घर कालनेमि के रूप में जन्म लिया था। कालनेमि के छह बेटे और एक बेटी वृंदा थी। वृंदा का विवाह जालंधर राक्षस से हुआ था।
विज्ञापन

बाद में भगवान विष्णु ने वृंदा का वरण किया और वह तुलसी वृंदावन कहलाईं। कालनेमि बहुत दुष्ट था। उसने अमृत कलश छीनने के लिए दैत्यों की सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण किया। भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर कालनेमि का अंत कर दिया। हिरण्याक्ष ने देवी पृथ्वी को परेशान किया था, जिस पर भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसे मार डाला। इस अवसर पर प्रसिद्ध समाजसेवी वेद पोपली, जिंदल हाउस थानेसर प्रभारी चौधरी बलविंदर सिंह, प्रदीप कुंद्रा, हिमांशु चुघ, सतपाल शर्मा, सुदेश मेहंदीरत्ता और सरिता शर्मा सहित अन्य महिलाएं मौजूद थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed