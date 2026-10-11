Kurukshetra News: कुलवंत भट्टी को कुरुक्षेत्र गौरव पुरस्कार

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कुरुक्षेत्र। श्रीलक्ष्मी रामलीला ड्रामाटिक क्लब पिछले 54 वर्षों से रामलीला का मंचन कर रहा है। यह रामलीला आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक एकता की मिसाल है। इसमें सभी समुदाय के लोग मिलकर काम करते हैं। 75 वर्षीय कुलवंत सिंह भट्टी पिछले 54 वर्षों से हनुमान जी की भूमिका निभा रहे हैं। वे सिख धर्म से संबंधित होकर यह भूमिका निभाते हैं। युवा कांग्रेस नेता हिमांशु अरोड़ा ने उन्हें हिंदू-सिख एकता की मिसाल बताया। कुलवंत सिंह भट्टी को अतिथियों और मंच के सदस्यों ने सम्मानित किया। उन्हें पगड़ी और 1100 रुपये देकर कुरुक्षेत्र गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान उनके योगदान और भाईचारे की भावना के लिए दिया गया। इस अवसर पर संरक्षक मिलाप गुप्ता, चेयरमैन राजेंद्र गर्ग, प्रधान मास्टर सुंदर लाल, उप प्रधान गुलशन रतड़ा, महासचिव महेंद्र ठाकुर, सह सचिव राम अवतार मित्तल, कोषाध्यक्ष राहुल कालडा, महानिदेशक बजरंगी सरदार कुलवंत सिंह भट्टी, निर्देशक राजेश बंसल, प्रबंधक रमेश शर्मा, सह प्रबंधक रमेश चुघ, आनंद वालिया, प्रवीण, हर्षदीप भट्टी व अन्य मौजूद रहे।