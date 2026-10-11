Kurukshetra News: सातवां चंडी महायज्ञ आज से 19 तक

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पिहोवा। नवरात्र के उपलक्ष्य में श्री दक्षिणा काली पीठ, मॉडल टाउन में 11 से 19 अक्तूबर तक सातवें चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। पीठ के महंत बंसी पुरी और व्यवस्थापक स्वामी खटवांग पुरी महाराज ने बताया कि रविवार को महायज्ञ का शुभारंभ होगा। इसमें प्रायश्चित हवन, ध्वजारोहण और महाआरती जैसे अनुष्ठान किए जाएंगे। यज्ञाचार्य डॉ. अभिषेक कुश के सान्निध्य में ब्राह्मण वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना करवाएंगे। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती सहित कई गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वामी खटवांग पुरी ने बताया कि 19 अक्तूबर को कन्या पूजन और भंडारे के साथ महायज्ञ का समापन होगा।