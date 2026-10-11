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Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   7th Chandi Mahayagya from today until the 19th.

Kurukshetra News: सातवां चंडी महायज्ञ आज से 19 तक

Sun, 11 Oct 2026 02:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:51 AM IST
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7th Chandi Mahayagya from today until the 19th.
पिहोवा। नवरात्र के उपलक्ष्य में श्री दक्षिणा काली पीठ, मॉडल टाउन में 11 से 19 अक्तूबर तक सातवें चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। पीठ के महंत बंसी पुरी और व्यवस्थापक स्वामी खटवांग पुरी महाराज ने बताया कि रविवार को महायज्ञ का शुभारंभ होगा। इसमें प्रायश्चित हवन, ध्वजारोहण और महाआरती जैसे अनुष्ठान किए जाएंगे। यज्ञाचार्य डॉ. अभिषेक कुश के सान्निध्य में ब्राह्मण वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना करवाएंगे। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती सहित कई गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वामी खटवांग पुरी ने बताया कि 19 अक्तूबर को कन्या पूजन और भंडारे के साथ महायज्ञ का समापन होगा।
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