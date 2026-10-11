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ताइक्वांडो चैंपियनशिप : विवान, नक्ष, दिपांशु, रणविजय ने जीते स्वर्ण पदक

Sun, 11 Oct 2026 02:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:53 AM IST
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Taekwondo Championship: Vivan, Naksh, Dipanshu, and Ranvijay won gold medals.
कुरुक्षेत्र। चैंपियंस ट्रॉफी ताइक्वांडो चैंपियनशिप-2026 में नेगी विवान, सैनी नक्ष, दिपांशु और सिंह रणविजय ने स्वर्ण पदक जीते। सीनियर महिला वर्ग में खुशी और अर्चिका प्रथम रहीं। प्रतियोगिता का पांचवां सीजन 9 से 11 अक्तूबर तक कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इसमें कोरिया से डायरेक्टर वेन योंग ली और अतिथि प्रोफेसर जोसेफ लीन शामिल हुए। सब जूनियर बालक अंडर-27 किलोग्राम वर्ग में नेगी विवान प्रथम रहे।
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अंडर-29 किलोग्राम में सैनी नक्ष ने पहला स्थान प्राप्त किया। अंडर-32 किलोग्राम में दिपांशु और अंडर-38 किलोग्राम में सिंह रणविजय प्रथम रहे। अंडर-41 किलोग्राम में वॉरियर्स ताइक्वांडो अकादमी की कशिश प्रथम रहीं। सीनियर महिला अंडर-46 किलोग्राम वर्ग में सनराइज मार्शल आर्ट्स की खुशी प्रथम रहीं। अंडर-57 किलोग्राम में टीसीए एमडीयू रोहतक की अर्चिका ने पहला स्थान प्राप्त किया।
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