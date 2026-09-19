नया विवाद : पहले हटाए गए सफाई कर्मियों को ड्यूटी सौंपी और हड़ताल के समय लगाए 44 कर्मचारी हटाए

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सरकार से सहमति के बाद 150 से अधिक सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारों द्वारा ड्यूटी पर लिए जाने से इन्कार कर दिया गया था, जिसके चलते वे आंदोलन पर उतर आए थे। एक सप्ताह तक आंदोलन चलाए जाने के बाद आखिरकार शुक्रवार को इन्हें ड्यूटी पर ले लिया गया लेकिन हड़ताल के दौरान टिप्पर चालक व सहायक के तौर पर लगाए गए 44 कर्मचारियों को हटा दिया गया। सुबह ही पहले आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को ड्यूटी सौंप दी गई और वे दिन भर काम करते रहे वहीं उनकी जगह हटाए गए कर्मचारी सड़क पर उतर आए और जमकर रोष जताया। कर्मचारियों ने पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा के आवास के साथ-साथ जिला सचिवालय में भी रोष प्रकट किया और डीएमसी अमन वर्मा से भी मुलाकात की।नियमित नौकरी के लिए रखे गए, दस्तावेज भी जमा कराएहटाए गए निशु, रवि कुमार, एकलव्य, गुरबचन सिंह, रणधीर सिंह, विकास, अक्षय कुमार व ओमप्रकाश सहित अन्य कर्मचारियों ने बताया कि जब सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे तब उन्हें टिप्पर चलाने के लिए ड्यूटी पर लिया गया था। उन्हें लगातार नौकरी पर रखे जाने का भरोसा दिया गया था और सभी दस्तावेज भी जमा कराए थे लेकिन अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अगर उन्हें फिर से ड्यूटी पर नहीं लिया गया तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे।ड्यूटी पर लिए 12 कर्मचारियों पर भी संशय : सुनील लोहाटनगर पालिका कर्मचारी संघ थानेसर इकाई के प्रधान सुनील लोहाट का कहना है कि पहले हटाए गए सभी कर्मचारियों को शुक्रवार सुबह से ही ड्यूटी पर ले लिया गया और उनकी हाजिरी भी शुरू कर दी गई लेकिन 12 कर्मचारियों को लेकर शाम को संशय बन गया है। इन कर्मचारियों की शाम को हाजिरी नहीं भरवाई गई। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारियों को जारी रखने में जालसाजी की तो फिर से आंदोलन करने से नहीं चूकेंगे।अब नहीं रहा विवाद, सफाई कार्य सुचारूनगर परिषद के ईओ राजेश कुमार का कहना है कि अब ड्यूटी पर लिए जाने को लेकर सफाई कर्मचारियों का विवाद नहीं रहा है। सफाई कार्य भी सुचारू हो चुका है।