Kurukshetra News: थानेसर खंड की खो-खो टीम ने जीती जिला स्तरीय प्रतियोगिता

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टीम ने थानेसर खंड का प्रतिनिधित्व करते हुए शाहाबाद खंड की टीम को हराकर जीत दर्ज की। थानेसर खंड की टीम में अधिकतर खिलाड़ी किरमिच स्कूल के रहे।टीम के प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए जिला स्तर पर पहला स्थान हासिल किया। टीम को तैयार करने में प्राथमिक शिक्षक संजय कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।उन्होंने बताया कि वर्ष की शुरुआत से ही बच्चों को खो-खो का अभ्यास करवाया गया। इससे टीम को प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जा सका। विजेता टीम में सूरज, चतरंस, आयुष रंगा, विराट, नमन, आदर्श कुमार, भारत, रावित, गुरजोत शामिल रहे। संवाद