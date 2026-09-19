Kurukshetra News: थानेसर खंड की खो-खो टीम ने जीती जिला स्तरीय प्रतियोगिता
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:27 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:27 AM IST
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कुरुक्षेत्र। जिला स्तरीय अंडर-11 खेल प्रतियोगिता में सीआरसी हथीरा के अंतर्गत राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय किरमिच के लड़कों की खो-खो टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया।
टीम ने थानेसर खंड का प्रतिनिधित्व करते हुए शाहाबाद खंड की टीम को हराकर जीत दर्ज की। थानेसर खंड की टीम में अधिकतर खिलाड़ी किरमिच स्कूल के रहे।
टीम के प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए जिला स्तर पर पहला स्थान हासिल किया। टीम को तैयार करने में प्राथमिक शिक्षक संजय कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
उन्होंने बताया कि वर्ष की शुरुआत से ही बच्चों को खो-खो का अभ्यास करवाया गया। इससे टीम को प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जा सका। विजेता टीम में सूरज, चतरंस, आयुष रंगा, विराट, नमन, आदर्श कुमार, भारत, रावित, गुरजोत शामिल रहे। संवाद
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टीम ने थानेसर खंड का प्रतिनिधित्व करते हुए शाहाबाद खंड की टीम को हराकर जीत दर्ज की। थानेसर खंड की टीम में अधिकतर खिलाड़ी किरमिच स्कूल के रहे।
टीम के प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए जिला स्तर पर पहला स्थान हासिल किया। टीम को तैयार करने में प्राथमिक शिक्षक संजय कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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उन्होंने बताया कि वर्ष की शुरुआत से ही बच्चों को खो-खो का अभ्यास करवाया गया। इससे टीम को प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जा सका। विजेता टीम में सूरज, चतरंस, आयुष रंगा, विराट, नमन, आदर्श कुमार, भारत, रावित, गुरजोत शामिल रहे। संवाद
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