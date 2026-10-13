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Kurukshetra News: आयुष विवि में सिखाए अग्निशमन यंत्रों के उपयोग के तरीके

Tue, 13 Oct 2026 02:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:37 AM IST
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Methods of using fire extinguishers demonstrated at Ayush University.
कुरुक्षेत्र। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरुक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कुलपति प्रो. वैद्य करतार सिंह धीमान की देखरेख में सोमवार को अग्निशमन यंत्रों के उपयोग की जानकारी दी गई। आग लगने की स्थिति में बचाव के उपायों और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के तरीके भी बताए गए। मंगलवार को आयुर्वेदिक अस्पताल, बुधवार को आयुर्वेद अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान, 15 को महिला छात्रावास और 16 को पुरुष छात्रावास में जागरुकता कार्यक्रम किए जाएंगे।
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इनके माध्यम से संस्थानों एवं छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों और कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा के आवश्यक उपायों की जानकारी दी जाएगी। कुलपति ने कहा कि आग जैसी आपात स्थिति में सतर्कता, सही जानकारी और समय पर की गई कार्यवाही जानमाल के नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अवसर पर आयुर्वेद अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान के प्राचार्य प्रो. आशीष मेहता, संपदा शाखा अधिकारी डॉ. रजनीश सिंह और जेई मनीष शर्मा सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं विद्यार्थी मौजूद रहे।
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