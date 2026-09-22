Kurukshetra News: 24 सितंबर को बाखली में लगेगा मेगा मेडिकल व डेंटल जांच शिविर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:54 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पिहोवा। आमजन को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एलिट रोटरी क्लब पिहोवा की ओर से 24 सितंबर को बाखली स्थित सेंसन्स पेपर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में मेगा मेडिकल एवं डेंटल जांच शिविर लगाया जाएगा। शिविर में सुबह 10 बजे से विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओर से लोगों की स्वास्थ्य और दांतों की जांच की जाएगी। जांच के बाद चिकित्सकों की सलाह के अनुसार जरूरतमंदों को दवाइयां भी निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। डॉ. अवनीत सिंह वड़ैच ने बताया कि शिविर में मेडिकल और डेंटल जांच के साथ विभिन्न स्वास्थ्य जांच की जाएगी। चिकित्सकों की सलाह के अनुसार आवश्यक दवाइयां भी निशुल्क दी जाएंगी।
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पिहोवा। आमजन को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एलिट रोटरी क्लब पिहोवा की ओर से 24 सितंबर को बाखली स्थित सेंसन्स पेपर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में मेगा मेडिकल एवं डेंटल जांच शिविर लगाया जाएगा। शिविर में सुबह 10 बजे से विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओर से लोगों की स्वास्थ्य और दांतों की जांच की जाएगी। जांच के बाद चिकित्सकों की सलाह के अनुसार जरूरतमंदों को दवाइयां भी निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। डॉ. अवनीत सिंह वड़ैच ने बताया कि शिविर में मेडिकल और डेंटल जांच के साथ विभिन्न स्वास्थ्य जांच की जाएगी। चिकित्सकों की सलाह के अनुसार आवश्यक दवाइयां भी निशुल्क दी जाएंगी।