Kurukshetra News: फसल अवशेष प्रबंधन पर प्रशासन सख्त, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:30 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:30 AM IST
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बाबैन। फसल अवशेष प्रबंधन और पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए मंगलवार को उपमंडल प्रशासन ने एक विशेष बैठक की। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम राजेश सोनी ने की। उन्होंने पंचायत सचिवों, पटवारियों और अन्य फील्ड कर्मचारियों को निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही होने पर संबंधित कर्मचारी की जवाबदेही तय कर नियमानुसार कार्रवाई होगी। किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने को भी कहा गया। नोडल अधिकारी सुनील मान ने सुपर सीडर, हैप्पी सीडर जैसे यंत्रों का उल्लेख किया। उन्होंने फील्ड कर्मचारियों को इन यंत्रों के उपयोग और सब्सिडी के बारे में किसानों को बताने के निर्देश दिए। ब्लॉक कृषि अधिकारी अमित कंबोज और बीडीपीओ बाबैन ने भी नियमित निगरानी के निर्देश दिए।
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