Kurukshetra News: आयुष विवि के अस्पताल में रक्तदान शिविर आज

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कुरुक्षेत्र। श्रीकृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में बुधवार 23 सितंबर को 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा के अनावरण के साथ ऑडिटोरियम का नामकरण भी होगा। इस दौरान रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजा सिंगला इसकी देखरेख करेंगे। उन्होंने कहा कि रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती, बल्कि नया खून बनने के साथ शरीर में पहले से अधिक स्फूर्ति महसूस की जा सकती है। इसलिए आयुर्वेदिक अस्पताल में शिविर के दौरान स्वस्थ व्यक्ति आएं और सेवाकार्य में योगदान दें। कुलपति वैद्य करतार सिंह धीमान के मार्गदर्शन में लोक भलाई के लिए ऐसे कार्य होते रहते हैं। ध्यान रहे, रक्तदाता बालिग हो।