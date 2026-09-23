Kurukshetra News: गादली के पशु अस्पताल के खंडहर भवन में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

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सोमवार रात को कस्बे के गांव गादली स्थित एक खंडहरनुमा पशु चिकित्सालय में पानी की टंकी के पास एक युवक का शव पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान करीब 29 वर्षीय दीपक निवासी गांव पखाना जिला करनाल के रूप में हुई है।दीपक किराए का मकान लेकर बड़ाचपुर कॉलोनी में रह रहा था। मृतक की पत्नी शालू ने अपने पति के दोस्त आशीष निवासी गादली पर ही उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि आशीष ही दीपक को वहां लेकर गया था और घटना के बाद उसके पति को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पत्नी ने पुलिस से मामले की गहनता से जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मृतक के पास दो लड़के जिसमें एक 12 व एक 9 साल का है। मृतक पिछले चार महीने से लाडवा की बड़ाचपुर काॅलोनी में अपने परिवार के साथ रह रहा था और मेहनत मजदूरी का काम करता था।