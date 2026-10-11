Kurukshetra News: पत्तों से उकेरी कल्पनाएं, विज्ञान गतिविधियों से सीखा

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उन्होंने विज्ञान केंद्र की विभिन्न दीर्घाओं का भ्रमण किया और वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझा। केंद्र प्रमुख डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बौद्धिक दिव्यांग बच्चों की देखभाल में धैर्य और संवेदनशीलता को जरूरी बताया।उन्होंने कहा कि देखभालकर्ता और विशेष शिक्षक बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। शिक्षा अधिकारी सुजीत कुमार ने उचित मार्गदर्शन और विशेष शिक्षा को दिव्यांगजनों के विकास में सहायक बताया।उन्होंने सम्मानजनक व्यवहार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और दिव्यांगजनों की क्षमताओं को प्रोत्साहित करना था।