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राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के राज्य प्रधान दिनेश यादव और महासचिव भूपेंद्र सिंह ने बयान जारी कर कहा कि अतिथि अध्यापक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर विधायकों को मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे साथ ही मॉक विधानसभा में पारित नियमितीकरण का प्रस्ताव भी देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार 26 नवंबर को संविधान दिवस पर विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित कर रही है, लेकिन अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी की जा रही है।

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कुरुक्षेत्र। जिला सचिवालय परिसर में नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अतिथि अध्यापकों ने 155वें दिन भी धरना जारी रखा। अध्यापकों ने दिनभर रोष जताया और आगामी आंदोलन की रणनीति पर प्रदेश कार्यकारिणी के साथ चर्चा की। उन्होंने मंत्रियों तथा सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के आवास पर प्रदर्शन करने की योजना बनाई।