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कुरुक्षेत्र। लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन अमित महला का तबादला कर दिया गया है। उनके स्थान पर अनिल कांबोज को विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए एक्सईएन ने कार्यभार भी संभाल लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी ने तबादले की पुष्टि की। जिले में पिछले कुछ माह से सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्य लंबित होने की चर्चा रही है। ऐसे में नए अधिकारी के सामने इन परियोजनाओं को गति देना और निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरे कराना चुनौती रहेगी। नए एक्सईएन के आने से विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।