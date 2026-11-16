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Kurukshetra News: नौकरी के लिए पढ़ाई के साथ बेहतर प्लेसमेंट व्यवस्था की मांग

Mon, 16 Nov 2026 02:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:32 AM IST
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Demand for better placement systems alongside job-oriented education
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को डिग्री पूरी होने के बाद नौकरी की चिंता सताने लगी है। संवाद कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के छात्र-छात्राओं ने रोजगार और प्लेसमेंट व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। एमबीए, लॉ सहित अन्य विभागों के विद्यार्थियों ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में अच्छी कंपनियां नहीं पहुंच पा रही हैं। प्लेसमेंट सेल को प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर मिल सकें।
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विद्यार्थियों ने कहा कि एनईपी-2020 के तहत कुछ पाठ्यक्रमों में एक साल की अप्रेंटिसशिप का अवसर मिल रहा है, जिससे कार्यक्षेत्र का अनुभव मिलता है, लेकिन यह स्थायी नौकरी का विकल्प नहीं है। इसके अलावा विद्यार्थियों ने परिसर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, हॉस्टल में कमरों की कमी दूर करने और नए हॉस्टल बनाने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि एक कमरे में कई विद्यार्थियों के रहने की समस्या के साथ अन्य बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार किया जाना चाहिए।
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अप्रेंटिसशिप के बाद रोजगार की स्थिति स्पष्ट हो : छात्र मंचित
छात्र मंचित ने कहा कि एनईपी-2020 के तहत शुरू किए गए नए कोर्सों में एक साल की अप्रेंटिसशिप का अवसर दिया जा रहा है, लेकिन इसके बाद रोजगार के अवसरों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों को आगे की व्यवस्था की जानकारी देनी चाहिए।
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युवाओं के सामने रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा : छात्र युवराज
छात्र युवराज ने कहा कि विश्वविद्यालय में बेहतर प्लेसमेंट व्यवस्था होनी चाहिए। कैंपस में अच्छी कंपनियां आएं, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई पूरी करने के बाद योग्यता के अनुसार नौकरी मिल सके।


कैंपस में नामी कंपनियां आएं, मिले नौकरी के अवसर : छात्र रितिक
छात्र रितिक ने कहा कि विश्वविद्यालय को नामी कंपनियों को कैंपस में आमंत्रित करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने के बाद रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।



प्लेसमेंट सेल की कार्यप्रणाली में हो सुधार : छात्र आशीष
छात्र आशीष ने कहा कि प्लेसमेंट सेल अधिक से अधिक कंपनियों से संपर्क करे। विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप के साथ पढ़ाई पूरी होने पर स्थायी नौकरी के अवसर भी मिलने चाहिए।
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