चोरी के वोटों से बनी प्रदेश सरकार बर्खास्त हो : दीपेंद्र

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हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा में एसआईआर के तहत 35 लाख गलत वोट सामने आए हैं। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि ये वोट किसके थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने महज 14 हजार वोटों के अंतर से सरकार बनाई थी।उन्होंने चुनाव में जनता के साथ धोखा होने का आरोप लगाते हुए महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने भाजपा के 12 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि बुजुर्गों को छह हजार रुपये पेंशन, महिलाओं को 2100 रुपये मासिक और 500 रुपये में गैस सिलिंडर देने के वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने एचकेआरएन कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी उठाई। इस दौरान विधायक अशोक अरोड़ा, रामकरण काला और जिलाध्यक्ष मेवा सिंह सहित अन्य नेता मौजूद रहे।