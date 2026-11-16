विकसित भारत के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही प्रदेश सरकार : नायब सैनी

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मुख्यमंत्री रविवार को पिपली स्थित ऐतिहासिक नीलधारी गुरुद्वारा पिपली साहिब परिसर में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने पिपली, लाडवा और थानेसर क्षेत्र को 44 करोड़ 83 लाख रुपये की छह परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें 13 करोड़ 36 लाख रुपये की चार परियोजनाओं का उद्घाटन और 31 करोड़ 47.40 लाख रुपये की दो परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान उन्होंने छठ पर्व की बधाई भी दी।मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडवा हलके के पिपली, बीड़ पिपली और पिपली-लाडवा रोड की कॉलोनियों के लिए 22 करोड़ 47 लाख रुपये की लागत से सीवरेज व्यवस्था और 6.50 एमएलडी क्षमता के पंपिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। इससे जल निकासी की पुरानी समस्या का स्थायी समाधान होगा। सेक्टर-28 और जोगना खेड़ा में 12 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से बने दो 33 केवी सब स्टेशन शुरू किए गए हैं। मिर्जापुर और दयालपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र भी शुरू हुए हैं। वहीं, नौ करोड़ रुपये से केडीबी रोड का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए कुरुक्षेत्र द्वार और उमरी द्वार भी बनाए जाएंगे।सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास तेजी से हो रहा है। हरियाणा वर्ष 2035 तक विकसित राज्य बनकर उभरेगा और दूसरे प्रदेश इससे प्रेरणा लेंगे। पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने भी संबोधित किया।इस मौके पर री कैलाश सैनी, चेयरमैन रविंद्र सांगवान, चेयरमैन गुरनाम सिंह सैनी, चेयरमैन सुभाष कलसाना, भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डीडी, चेयरपर्सन कंवलजीत कौर, चेयरपर्सन माफी ढांडा, मीडिया कोऑर्डिनेटर तुषार सैनी, प्रदेश अध्यक्ष अवनीत वडैच और जिला अध्यक्ष रमेश सैनी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।