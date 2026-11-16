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Kurukshetra News: हसला की बैठक में प्राध्यापकों की समस्याओं पर हुई गहन चर्चा

Mon, 16 Nov 2026 02:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:34 AM IST
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In-depth discussion on the problems faced by professors held at the HASLA meeting
कुरुक्षेत्र। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) की जिला इकाई की बैठक रविवार को राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान डॉ. तरसेम कौशिक ने की। इसमें प्राध्यापकों की लंबित समस्याओं पर विस्तार से विचार किया गया।
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एचटेट, एसीपी, वरिष्ठता एवं कन्फर्मेशन सूची और ट्रांसफर प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। डॉ. तरसेम कौशिक ने बताया कि एचटेट का मामला संगठन के संज्ञान में है, इसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य प्रधान सतपाल सिंधु के नेतृत्व में हसला प्रतिनिधिमंडल ने 14 अक्तूबर 2026 को निदेशालय में निदेशक से मुलाकात की थी। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में एचटेट विषय पर चर्चा की। निदेशक ने मामले को एडवोकेट जनरल (एजी) और लीगल रिमेंब्रांसर (एलआर) शाखा के पास भेजने का आश्वासन दिया। विधिक राय मिलने के बाद विभाग स्पष्टीकरण और दिशा-निर्देश जारी करेगा। बैठक में जिला संरक्षक डॉ. शीशपाल जांगड़ा, जिला महासचिव जयप्रकाश गागट, प्राचार्य बंसीलाल, जिला उपाध्यक्ष डॉ. रविदत्त, जिला वित्त सचिव अलीशेर, शाहाबाद ब्लॉक प्रधान संदीप तंवर, महेंद्र शर्मा, सुनील सैनी, प्रीतम सिंह, नरेश कुमार, अनिल घई, पवन बूरा, प्रमोद कुमार, राकेश कबीर और राजेंद्र कुमार सहित अन्य प्राध्यापक मौजूद रहे।
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एसीपी और अन्य सूचियां
जिला संरक्षक डॉ. शीशपाल जांगड़ा ने कहा कि एलआर शाखा से विधिक स्पष्टीकरण मिलने पर विभाग प्राध्यापकों को अवगत करवाएगा। उन्होंने अफवाहों से बचने की सलाह दी। डॉ. तरसेम कौशिक ने एसीपी मामलों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि निदेशालय भेजे जाने वाले आवेदनों में एचटेट का उल्लेख अनिवार्य है। वरिष्ठता सूची और कन्फर्मेशन सूची तैयार करने का काम निदेशालय स्तर पर चल रहा है।
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