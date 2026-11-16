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निवारसी में 18 को होगी चौपाल : मेवा

Mon, 16 Nov 2026 02:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:34 AM IST
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Chaupal will be held in Nivarsi on 18th: Meva
लाडवा। कांग्रेस के वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत 18 नवंबर को गांव निवारसी में चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दोपहर तीन बजे होने वाले कार्यक्रम में रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा शामिल होंगे।
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यह जानकारी जिला कांग्रेस अध्यक्ष मेवा सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि चौपाल में लोकतंत्र, मतदान प्रक्रिया और वोट के अधिकार पर ग्रामीणों से चर्चा की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने वोटों की चोरी कर सत्ता हथियाई है और जनता का सरकार से मोहभंग हो चुका है।
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इस दौरान भगवत सिंह विर्क, जसबीर पंजेटा, अमर सिंह, अमन पंजेटा, रणबीर बपदी, जरनैल सिंह डूडा, गुरुदेव सुरा और सुरेंद्र हैप्पी बरहान मौजूद रहे। संवाद
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