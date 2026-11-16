निवारसी में 18 को होगी चौपाल : मेवा

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यह जानकारी जिला कांग्रेस अध्यक्ष मेवा सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि चौपाल में लोकतंत्र, मतदान प्रक्रिया और वोट के अधिकार पर ग्रामीणों से चर्चा की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने वोटों की चोरी कर सत्ता हथियाई है और जनता का सरकार से मोहभंग हो चुका है।इस दौरान भगवत सिंह विर्क, जसबीर पंजेटा, अमर सिंह, अमन पंजेटा, रणबीर बपदी, जरनैल सिंह डूडा, गुरुदेव सुरा और सुरेंद्र हैप्पी बरहान मौजूद रहे। संवाद