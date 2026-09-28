Kurukshetra News: पूरे दिन छाईं रहीं काली घटाएं बढ़ाती रहीं किसानों की चिंता

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इसी बीच मौसम में तीन दिन से चल रहे बदलाव ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। किसान राजपाल सिंह, रणधीर सिंह, राजकुमार का कहना है कि पहले ही सरकारी खरीद नहीं हो रही है और निजी कारोबारी नमी अधिक बताकर कम भाव पर खरीद कर रहे हैं। मौसम में बदलाव के चलते भी नमी और बढ़ रही है। बारिश हुई तो नुकसान भी होगा। उधर, रविवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि विभाग के एसडीओ जितेंद्र मेहता का कहना है कि अगले दो दिन तक मौसम में आंशिक बदलाव की संभावना जताई जा रही है। संवाद

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कुरुक्षेत्र। जिले में रविवार को तीसरे दिन भी मौसम में बदलाव जारी रहा। सुबह से शाम तक हल्की धूप के बीच बादल छाए रहे, जिससे किसानों की चिंता बढ़ी रही। खेतों में धान की फसल पूरी तरह से पक चुकी है कटाई सीजन जोर पकड़ने लगा है।