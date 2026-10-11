फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Colors of culture on display at the Sanjhi festival on the first day.

Kurukshetra News: पहले दिन सांझी उत्सव में बिखरे संस्कृति के रंग

Sun, 11 Oct 2026 02:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
Colors of culture on display at the Sanjhi festival on the first day.
कुरुक्षेत्र। जीटी रोड स्थित विरासत हेरिटेज विलेज, मसाना में सांझी उत्सव-2026 का पहला दिन हरियाणवी लोकगीतों और लोकनृत्यों के नाम रहा। महिलाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हरियाणा की लोक परंपराओं और ग्रामीण संस्कृति के रंग बिखेरे।
विज्ञापन

यह उत्सव विरासत और एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज इन ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहा है। उत्सव का उद्देश्य पारंपरिक लोककला के संरक्षण के साथ नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। इसमें मेवात, ब्रज, बांगर सहित हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से 150 से अधिक महिलाएं सांझी कला में भाग लेंगी। सांझियां 19 अक्तूबर तक विरासत हेरिटेज विलेज में देखी जा सकेंगी। हरियाणा कला परिषद भी 30 से अधिक हरियाणवी कलाकारों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed