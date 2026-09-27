फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Artists portrayed a new definition of patriotism in the play 'Yug Parivartan'.

Kurukshetra News: युग परिवर्तन नाटक में कलाकारों ने दर्शाई देशप्रेम की नई परिभाषा

Sun, 27 Sep 2026 02:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
Artists portrayed a new definition of patriotism in the play 'Yug Parivartan'.
कुरुक्षेत्र। कला परिषद और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के सहयोग से न्यू उत्थान थियेटर ग्रुप ने युग परिवर्तन नाटक का मंचन किया। यह मंचन स्थापना दिवस की 17वीं वर्षगांठ पर उत्सव के दूसरे दिन हुआ। नाटक की पटकथा वर्तमान और फ्लैशबैक के तालमेल पर आधारित थी। इसकी शुरुआत में एक 70 वर्षीय देशभक्त दादा अपनी पोती काव्या को वंदे मातरम गीत की कहानी सुनाते हैं। रंगमंच सन् 1770 के बंगाल के भयावह अकाल में चला जाता है। उस समय लोग दाने-दाने को तरस रहे थे, जबकि क्रूर अंग्रेज अधिकारी जबरन लगान वसूलते थे। अत्याचार के खिलाफ आनंदमठ के संन्यासी योद्धा भवानंद और आम नागरिक तलवारें उठाकर अंग्रेजी सेना पर टूट पड़े।
विज्ञापन

अंग्रेजी सरकार में डिप्टी मजिस्ट्रेट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अंतरात्मा की आवाज पर वंदे मातरम गीत लिखा। बंकिम बाबू और उनकी पत्नी राजलक्ष्मी के संवादों ने देशप्रेम को नए सिरे से परिभाषित किया। नाटक में 19 साल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस की जेल यातनाएं दिखाई गईं। लंदन में मदन लाल ढींगड़ा ने ब्रिटिश अफसर कर्जन वायली को गोली मारी और वीर सावरकर ने अदालत में अपना बचाव किया। प्रो. शुचिस्मिता शर्मा ने कहा कि आजादी पुरखों के खून और अनगिनत बलिदानों की लंबी दास्तां है।
विज्ञापन


इन्होंने किया विभिन्न पात्रों का अभिनय
नाटक में दादा जी सागर शर्मा, पोती नव्या मेहता, बंकिम चंद्र, जेलर और जज डाॅ. राजीव, खुदीराम बोस और महेंद्र हितेश जंगम, भवानंद और मदन लाल ढींगड़ा चंचल शर्मा बने। राजलक्ष्मी और सीता की भूमिका अंजली धीमान, सावरकर और अंग्रेज अमरदीप जांगड़ा, वकील कपिल बत्रा, हरिराम गौरव दीपक जांगड़ा, माणिक आकाशदीप, अंग्रेज सूर्यांश चावला, लक्ष्य, सुमित, संन्यासी ध्रुवम, यश ने निभाई। प्रकाश व्यवस्था पवन भारद्वाज, रूप सज्जा यशु भारद्वाज की रही।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed