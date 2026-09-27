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Kurukshetra News: 39वीं राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2 अक्तूबर से

Sun, 27 Sep 2026 02:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:52 AM IST
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39th State Junior Athletics Championship from October 2
कुरुक्षेत्र। द्रोणाचार्य स्टेडियम में 2 से 4 अक्तूबर तक 39वीं हरियाणा राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी। इसमें प्रदेशभर से करीब 2000 एथलीट भाग लेंगे, जिनमें कुरुक्षेत्र के 150 खिलाड़ी शामिल हैं। यह चैंपियनशिप राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए हरियाणा टीम के चयन का आधार बनेगी।
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राष्ट्रीय चैंपियनशिप 23 से 27 अक्तूबर तक चेन्नई में आयोजित होगी। एथलेटिक्स हरियाणा के मीडिया प्रभारी खेल सत्यवीर धनखड़ ने बताया कि प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-16, अंडर-18 और अंडर-20 आयु वर्ग के मुकाबले होंगे। बालक और बालिका दोनों वर्गों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों का अंतिम चयन राज्य चैंपियनशिप में प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति करेगी। यह प्रतियोगिता भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नियमों के अनुसार कराई जाएगी। महासचिव एथलेटिक्स हरियाणा प्रदीप मलिक ने ऑनलाइन प्रवेश की जानकारी दी।
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खिलाड़ियों की ऑनलाइन प्रविष्टियां 30 सितंबर तक भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की वेबसाइट पर एएफआई यूआईडी के माध्यम से होंगी। प्रतियोगिता का विस्तृत कार्यक्रम 30 सितंबर के बाद जारी होगा। अंडर-14 में ट्रायथलॉन और किड्स जैवलिन जैसे मुकाबले होंगे। अंडर-16, अंडर-18 और अंडर-20 आयु वर्गों में दौड़, कूद, फेंक और पैदल चाल सहित कई स्पर्धाएं आयोजित होंगी। अंडर-18 से कम आयु के खिलाड़ी 400 मीटर से अधिक दूरी वाली केवल एक लंबी दूरी की दौड़ में ही भाग ले सकेंगे।
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