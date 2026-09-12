फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   A drone show featuring 500 drones will be held at Brahma Sarovar as part of the 'Seva Sankalp Abhiyan'.

Kurukshetra News: सेवा संकल्प अभियान को लेकर ब्रह्मसरोवर पर होगा 500 ड्रोन का ड्रोन शो

Sat, 12 Sep 2026 02:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:29 AM IST
विज्ञापन
A drone show featuring 500 drones will be held at Brahma Sarovar as part of the 'Seva Sankalp Abhiyan'.
कुरुक्षेत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेशभर में सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत 17 सितंबर को पवित्र ब्रह्मसरोवर पर सायं के समय 500 ड्रोन का भव्य शो का आयोजन किया जाएगा। इस शो के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। ड्रोन शो के अलावा विशाल रंगोली, रक्तदान शिविर जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। इस आयोजन की व्यापक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई।
विज्ञापन

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कार्यक्रम को लेकर कमेटियां गठित की है, जिसमें कमेटी में जिला नगर आयुक्त, केडीबी के सीईओ, नगराधीश, पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता और डीआईपीआरओ को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। अतिरिक्त प्रबंधों के लिए एसडीएम शाहाबाद, जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता और जिला परिषद के लेखा अधिकारी को भी सदस्य बनाया गया है। उपायुक्त ने कहा कि ड्रोन शो के भव्य आयोजन के लिए देश की जानी मानी एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह एजेंसियां जिला प्रशासन के पास 12 सितंबर को सायं तीन बजे तक तमाम शर्तों व बजट के साथ अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। इस आवेदन के आधार पर नियमानुसार अच्छी एजेंसी को ड्रोन शो करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
विज्ञापन

उपायुक्त ने कहा कि ब्रह्मसरोवर को भव्य रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। कार्यक्रम में शहर के तमाम नागरिकों, पार्षदों, जन प्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों तथा शहर की सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं को भी निमंत्रण दिया जा रहा है। सभी की भागीदारी से इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed