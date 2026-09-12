Kurukshetra News: सेवा संकल्प अभियान को लेकर ब्रह्मसरोवर पर होगा 500 ड्रोन का ड्रोन शो

विज्ञापन

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कार्यक्रम को लेकर कमेटियां गठित की है, जिसमें कमेटी में जिला नगर आयुक्त, केडीबी के सीईओ, नगराधीश, पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता और डीआईपीआरओ को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। अतिरिक्त प्रबंधों के लिए एसडीएम शाहाबाद, जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता और जिला परिषद के लेखा अधिकारी को भी सदस्य बनाया गया है। उपायुक्त ने कहा कि ड्रोन शो के भव्य आयोजन के लिए देश की जानी मानी एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह एजेंसियां जिला प्रशासन के पास 12 सितंबर को सायं तीन बजे तक तमाम शर्तों व बजट के साथ अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। इस आवेदन के आधार पर नियमानुसार अच्छी एजेंसी को ड्रोन शो करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।उपायुक्त ने कहा कि ब्रह्मसरोवर को भव्य रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। कार्यक्रम में शहर के तमाम नागरिकों, पार्षदों, जन प्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों तथा शहर की सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं को भी निमंत्रण दिया जा रहा है। सभी की भागीदारी से इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।