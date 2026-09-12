Kurukshetra News: पाइप लाइन से होगी इस्माईलाबाद में पानी निकासी, खर्च होंगे दो करोड़

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उन्होंने कहा कि सभी वार्ड में लगभग दो करोड़ रुपए की लागत से नालियों में पाइप डाले जाएगे। शहर में नालियों में पाईप डालने का कार्य 30 प्रतिशत पूरा हो चुका है। बाकी का कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नालियों में पाइप डलने से जहां शहर की सुंदरता बढ़ेगी वहीं लोगों को नालियों में जमा होने वाली गंदगी से भी छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पाइप डलने से गलियों में जगह भी खुल जाएगी। जिस से आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। विज्ञापन

उन्होंने कहा कि सभी वार्ड में लगभग दो करोड़ रुपए की लागत से नालियों में पाइप डाले जाएगे। शहर में नालियों में पाईप डालने का कार्य 30 प्रतिशत पूरा हो चुका है। बाकी का कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नालियों में पाइप डलने से जहां शहर की सुंदरता बढ़ेगी वहीं लोगों को नालियों में जमा होने वाली गंदगी से भी छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पाइप डलने से गलियों में जगह भी खुल जाएगी। जिस से आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी।

इस्माईलाबाद। नगरपालिका चैयरपर्सन प्रतिनिधि एवम भाजपा नेता चिरंजीव गर्ग ने कहा कि शहर के विकास कार्यों को लेकर किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। वे यहां वार्ड चार में चल रहे विकास कार्यों का जायज़ा लेने के दौरान पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे।