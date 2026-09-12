Kurukshetra News: डॉ. सुखबीर की कुरुक्षेत्र सीएमओ पद पर वापसी

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स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को जारी आदेश में डॉ. सुखबीर सिंह को उनके वर्तमान कार्य के साथ सिविल सर्जन कुरुक्षेत्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। साथ ही डॉ. विमल कुमार को अतिरिक्त कार्यभार देने संबंधी 22 जुलाई का आदेश निरस्त कर दिया।दरअसल, डॉ. सुखबीर सिंह के सीएमओ पद पर रहते हुए एलएनजेपी अस्पताल में फिजिशियन डॉ. शैलेंद्र शैली पर नाबालिग बच्ची के यौन शोषण का मामला सामने आया था। मामले के बाद तत्कालीन हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने अस्पताल पहुंचकर अधिकारियों से नाराजगी जताई थी। इस दौरान पीएमओ और सीएमओ डॉ. सुखबीर सिंह सहित संबंधित अधिकारियों से जवाब लिया गया था।रेनू भाटिया ने डॉ. सुखबीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई और बर्खास्तगी की मांग भी की थी। इसके बाद तीन जुलाई को डॉ. सुखबीर सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। बाद में उनकी पुनर्नियुक्ति हुई और उन्हें महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा के कार्यालय में निदेशक (पुनर्नियुक्त) की जिम्मेदारी मिली। अब विभाग ने उन्हें फिर कुरुक्षेत्र के सिविल सर्जन का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। संवाद