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Kurukshetra News: सहदेव रढान के सिर सजा बार एसोसिएशन की चौधर का ताज

Sat, 12 Sep 2026 02:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:37 AM IST
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Sahadev Radhan was crowned the head of the Bar Association.
कुरुक्षेत्र। जिला बार एसोसिएशन की चौधर आखिरकार अधिवक्ता सहदेव रढान के सिर सज गई है। उन्होंने 1139 वोट हासिल किए और विरोधी प्रत्याशी विक्रम शर्मा को 259 वोटों से हरा दिया। विक्रम शर्मा को 880 वोट मिले तो वहीं 2026 मतदाताओं में से सात ने दोनों के ही विरोध में नोटा को मत दिया है।
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बार एसोसिएशन के इस चुनाव में दोनों ही पैनल असमंजस में आ गए हैं। जहां प्रधान पद पर सहदेव रढान विजेता रहे तो वहीं उनके बाकी पैनल से महज खजांची पद पर पियूष गोयल ही जीत पाए हैं जबकि बाकी सभी पदों पर विक्रम शर्मा पैनल ने बाजी मारी है। अब एसोसिएशन में दोनों ही पैनल का दबदबा रहने की संभावना जताई जाने लगी है।
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चुनाव सुबह आठ बजे शुरू हुए थे और साढ़े चार बजे तक मतदान हुआ। पांच बजे बाद मतगणना के लिए ईवीएम खोली गई। देर शाम तक चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता विनय मोहन आश्री ने परिणाम घोषित किए। जैसे ही चुनाव परिणाम आए तो विजेताओं का उनके समर्थकों ने स्वागत किया। फूल मालाओं से स्वागत के साथ कंधों पर बैठाकर जीत का जश्न मनाया। मिठाई भी बांटी। देर रात तक बार परिसर में जश्न मनाया जाता रहा तो एक-दूसरे को बधाई दी जाती रही।
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375 महिलाओं सहित कुल 2238 मतदाता सूचीबद्ध थे, जिनमें से 2026 ने मतदान किया। पुलिस की सुरक्षा में मतदान शांतिपूर्ण रहा।
चुनाव मैदान में चार महिलाओं सहित 15 प्रत्याशी उतरे थे। चुनाव में महासचिव पद पर तीन प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला रहा। इनमें विक्रम सिंह ने 857 मत लेकर सहदेव रढान के आलोक शर्मा को हराया।
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