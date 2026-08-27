Karnal News: राइस मिल में करंट लगने से श्रमिक की मौत

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पुलिस के अनुसार शहजाद कुंजपुरा की ओर स्थित केएसआर राइस मिल में काम करते थे। बुधवार रात वह मिल में काम कर रहे थे। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गए। गंभीर हालत में उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। विज्ञापन

परिजन नाजिम ने बताया कि शहजाद के चार बच्चे हैं। पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। कुंजपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर राजपाल ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस के अनुसार शहजाद कुंजपुरा की ओर स्थित केएसआर राइस मिल में काम करते थे। बुधवार रात वह मिल में काम कर रहे थे। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गए। गंभीर हालत में उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई।परिजन नाजिम ने बताया कि शहजाद के चार बच्चे हैं। पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। कुंजपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर राजपाल ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

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करनाल। कुंजपुरा क्षेत्र स्थित केएसआर राइस मिल में बुधवार रात काम करते समय करंट लगने से 29 वर्षीय श्रमिक की मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश के गंगोह निवासी शहजाद हैं। हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया। सूचना मिलने पर कुंजपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।