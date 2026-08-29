Karnal News: रोड़ समाज की सरपंचों के साथ कुरुक्षेत्र में बैठक आज

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महासभा के प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र चौपड़ा ने बताया कि बैठक में गठित 101 सदस्यों की कमेटी और प्रदेश के रोड़ समाज के गांवों के सरपंचों को बुलाया गया है, बैठक में अपनी मांगों और आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उनका कहना है कि वे अपनी तीनों मांगों पर अडिग हैं लेकिन विधायक जगमोहन आनंद को जो धमकी मिली है, इस मामले में वे और उनका समाज विधायक के साथ है। उन्होंने इस मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की है।प्रवक्ता चौपड़ा का कहना है कि इस समय हालात संवेदनशील हैं। हो सकता है किसी शरारती तत्व ने यह धमकी भरा पत्र लिखा हो, दो समाजों को लड़वाने की साजिश हो। इस मामले में पुलिस कप्तान को जांच करके कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा समाज धमकी मामले में विधायक के पक्ष में है।