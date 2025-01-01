फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Village secretaries oppose PPP verification demand a 5-member committee in every village.

Karnal News: पीपीपी सत्यापन का ग्राम सचिवों ने किया विरोध, हर गांव में 5 सदस्यीय कमेटी की मांग

Tue, 22 Sep 2026 12:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
Village secretaries oppose PPP verification demand a 5-member committee in every village.
एडीसी को मांग पत्र देने पहुंचे ग्राम सचिव स्वंय
करनाल। परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) डाटा सत्यापन प्रक्रिया को लेकर ग्राम सचिवों ने प्रशासन के सामने व्यावहारिक कठिनाइयों का मुद्दा उठाया है। इसी को लेकर जिले के सभी ग्राम सचिवों ने एडीसी राहुल राईया से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और प्रत्येक गांव में कम से कम पांच सदस्यीय कमेटी गठित करने की मांग की।
विज्ञापन

ग्राम सचिवों ने कहा कि पीपीपी के तहत परिवारों और उनके सदस्यों की जानकारी का मौके पर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करना एक अत्यंत विस्तृत और समय लेने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए न केवल पर्याप्त समय बल्कि विभिन्न विभागों की तकनीकी विशेषज्ञता भी जरूरी है।
विज्ञापन

ग्राम सचिवों ने बताया कि कार्यालय से जारी आदेशों के तहत विशेष ग्राम सभाओं में पीपीपी डाटा का सत्यापन किया जाना है। लेकिन गांव स्तर पर प्रत्येक परिवार की आय, संपत्ति, संसाधन और व्यवसाय से जुड़ी जानकारी का मौके पर सत्यापन करना व्यवहारिक रूप से कठिन साबित हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि केवल परिवार के सदस्यों से पूछताछ के आधार पर आय का सही आकलन संभव नहीं है। साथ ही, सभी परिवारों का अलग-अलग सर्वे करना ग्राम सचिवों के लिए अतिरिक्त कार्यभार बन रहा है, जिससे प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
ग्राम सचिवों ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि आय सत्यापन का अधिकार राजस्व विभाग के पास है, जबकि तकनीकी और डाटा संबंधी विशेषज्ञता सीआरआईडी के पास है। ऐसे में केवल ग्राम सचिवों पर यह जिम्मेदारी डालना उचित नहीं है।


पांच सदस्यीय कमेटी से हो सत्यापन
ग्राम सचिव राजेश, दिनेश सहगल और हरीश सहित अन्य ने सुझाव दिया कि प्रत्येक गांव में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाए। यह कमेटी परिवारों से संबंधित जानकारी एकत्र कर उसका प्राथमिक सत्यापन करे और उसके बाद डेटा ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाए। इससे प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और व्यावहारिक बन सकेगी। ग्राम सचिवों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करते हुए जमीनी परिस्थितियों के अनुसार समाधान निकाला जाए, ताकि पीपीपी सत्यापन कार्य बिना बाधा के पूरा हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed