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किसानों का कहना है कि खेती की लागत और मजदूरी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भाव में मामूली बढ़ोतरी किसानों के खर्च की भरपाई भी नहीं कर पा रही। किसान गन्ने के लाभकारी मूल्य के साथ मिलों को होने वाली कमाई में हिस्सेदारी की मांग उठा रहे हैं। अब किसानों की हरियाणा साझा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले दो दिसंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी है।करनाल जिले से भी हजारों किसान आंदोलन में शामिल होंगे। गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। इसको लेकर प्रदेश की शुगर मिलों के बाहर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए थे। सरकार को दो दिसंबर तक मांग पूरी करने का अल्टीमेटम दिया गया था। अब तक ठोस निर्णय नहीं होने पर यह घेराव का फैसला लिया गया है।15 रुपये की बढ़ोतरी बेहद कमबहादुर मैहला बलड़ी ने कहना है कि गन्ने के भाव में 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी किसानों के साथ न्याय नहीं है। छिलाई और कटाई की मजदूरी में ही हर साल 15 से 20 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी हो जाती है। खाद, बीज, सिंचाई और खेती के अन्य खर्च भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में घोषित बढ़ोतरी किसान की लागत के मुकाबले बेहद कम है।एक क्विंटल गन्ने से कई उत्पादभाकियू सर छोटूराम के अनुसार, मिलें किसान से एक क्विंटल गन्ना 430 रुपये में खरीदती हैं। पेराई और संचालन का खर्च जोड़कर कुल लागत करीब 530 रुपये तक पहुंचती है। संगठन का दावा है कि एक क्विंटल गन्ने से तैयार उत्पादों की बिक्री से करीब 785 से 840 रुपये तक आय होती है। इस हिसाब से मिलों को करीब 360 रुपये तक कमाई होने का दावा किया गया है।गन्ने से मिलों की कमाई बढ़ी, किसानों की नहींसंगठन के आंकड़ों के मुताबिक, एक क्विंटल गन्ने से करीब 10.25 किलो चीनी, पांच से छह किलो शीरा, 28 किलो खोई और चार किलो प्रेसमड तैयार होता है। चीनी करीब 62 रुपये प्रति किलो, शीरा 13 रुपये प्रति किलो, खोई तीन से पांच रुपये प्रति किलो और प्रेसमड करीब दो रुपये प्रति किलो की दर से बिकता है। किसानों का सवाल है कि जब गन्ने से कई उत्पाद तैयार कर मिलों की आय बढ़ रही है तो गन्ना उत्पादक को लाभकारी मूल्य क्यों नहीं दिया जा रहा।किसानों से बातचीतगन्ने की खेती में खाद, बीज, सिंचाई और मजदूरी का खर्च लगातार बढ़ रहा है। गन्ने के भाव में 15 रुपये की बढ़ोतरी से किसानों को कोई बड़ी राहत नहीं मिली। किसान पूरे साल मेहनत करता है, लेकिन उसकी आमदनी और खर्च के बीच संतुलन नहीं बन पा रहा। गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। नरेंद्र, किसानमिलें गन्ने से चीनी के अलावा एथेनॉल, शीरा और दूसरे उत्पाद तैयार कर रही हैं। इनकी बिक्री से मिलों को अतिरिक्त कमाई होती है, लेकिन गन्ना उत्पादक को इसका लाभ नहीं मिलता। गन्ने का भाव तय करते समय सभी उत्पादों से होने वाली आय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदय राणा, किसानगन्ने का मूल्य तय करते समय उत्पादन लागत, मजदूरी, सिंचाई, खाद, परिवहन और किसानों के जोखिम को ध्यान में रखना जरूरी है। गन्ने से चीनी के अलावा एथेनॉल और अन्य उत्पाद भी तैयार होते हैं। इन उत्पादों से मिलों को होने वाली आय का आकलन भी मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। गन्ना उत्पादक को ऐसा मूल्य मिलना चाहिए, जिससे उसकी लागत निकलने के साथ खेती लाभकारी बनी रहे। - डॉ. वीरेंद्र सिंह लाठर, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली