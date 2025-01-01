Karnal News: जिला नागरिक अस्पताल की लिफ्ट की बंद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अस्पताल की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर अलग-अलग वार्ड होने के कारण मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन मरीजों को हो रही है जो बीमारी, कमजोरी या ऑपरेशन के बाद चलने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे मरीजों को वार्ड तक ले जाने के लिए तीमारदारों और अस्पताल कर्मियों को मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं, स्ट्रेचर या व्हीलचेयर के साथ सीढ़ियों का इस्तेमाल करना भी आसान नहीं है।एक मरीज के परिजन रोहिताश ने बताया कि हमारा मरीज दूसरे तल पर वार्ड में भर्ती है। कई बार उसे नीचे और ऊपर लेकर जाना पड़ता है। बिना लिफ्ट के काफी मुश्किल होती है।पीएमओ डॉ. सरिता विष्णोई ने बताया कि लिफ्ट की केबल डैमेज होने के कारण इसे बंद किया गया है। इसे जल्द ठीक करवाकर दोबारा सुचारू कराया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार लिफ्ट की खराबी दूर होने के बाद मरीजों को ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने में हो रही परेशानी खत्म हो जाएगी।