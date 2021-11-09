Karnal News: घरौंडा न्यायालय परिसर का किया निरीक्षण
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:55 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:55 AM IST
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घरौंडा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ की न्यायमूर्ति अर्चना पुरी ने बुधवार को घरौंडा न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने न्यायालय की व्यवस्थाओं और न्यायिक कार्यप्रणाली का जायजा लिया। बार एसोसिएशन के प्रधान बलधीर सिंह, उपप्रधान रजनीश पन्नू और कविता गुप्ता, महासचिव एडवोकेट अभिषेक शर्मा, संयुक्त सचिव भारती शर्मा और कोषाध्यक्ष नरेश राणा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने न्यायमूर्ति का अभिनंदन किया। इस दौरान बार पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने न्यायमूर्ति के समक्ष घरौंडा न्यायालय और वकीलों से जुड़े विभिन्न विषय रखे तथा अपने विचार साझा किए। निरीक्षण के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार, उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरांग शर्मा, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कार्तिक शर्मा और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) शिरीष सेठी मौजूद रहे। संवाद
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