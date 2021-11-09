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जांच अधिकारी संदीप के अनुसार, दोनों युवक उत्तर प्रदेश के शामली क्षेत्र के रहने वाले हैं। हालांकि अभी तक उनकी पहचान नहीं हुई है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची।

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करनाल। मंगलोरा के पास सड़क पार करते समय 61 वर्षीय मंगलौरा निवासी रामेश्वर बाइक की चपेट में आ गया। रामेश्वर और बाइक सवारों के बीच हुई टक्कर में तीन लोग घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए करनाल के नागरिक अस्पताल स्थित ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां रामेश्वर की मौत हो गई। हादसे में घायल दो अन्य लोगों का उपचार जारी है।