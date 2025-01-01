Karnal News: जिला अदालत में अतिरिक्त फैमिली कोर्ट की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:55 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:55 AM IST
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करनाल। जिला अदालत में न्यायिक कार्य और अधिवक्ताओं की सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर बार एसोसिएशन ने कई महत्वपूर्ण मांगें उठाई हैं। ये मांगें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अर्चना पुरी के निरीक्षण के दौरान रखी गईं। इनमें नई और पुरानी कोर्ट बिल्डिंग को जोड़ने के लिए पुल, अतिरिक्त फैमिली कोर्ट और नए चैंबरों के लिए जमीन शामिल हैं।
निरीक्षण के दौरान जस्टिस अर्चना पुरी ने न्यायिक परिसर में अदालतों के कामकाज और लंबित मामलों का जायजा लिया। उन्होंने अधिवक्ताओं और वादकारियों को मिलने वाली सुविधाओं की भी समीक्षा की। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित न्यायिक अधिकारी और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कनवदीप सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान न्यायिक परिसर में बनाए गए रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन भी किया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कनवदीप और वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय चौधरी ने नई और पुरानी कोर्ट बिल्डिंग के बीच आयरन फुटओवर ब्रिज बनाने की मांग रखी। नए चैंबरों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।
लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी की मांग
बार पदाधिकारियों ने पारिवारिक विवादों के निस्तारण के लिए एक अतिरिक्त फैमिली कोर्ट स्थापित करने की मांग की। अधिवक्ताओं ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट (एनआई) एक्ट के मामलों में अगली तारीख मिलने के बीच लंबा अंतर होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने ऐसे मामलों में सुनवाई की तारीखों के बीच का अंतर कम करने की मांग की। इससे लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सकेगा।
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ई-समन प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर
विदेश में रहने वाले पक्षकारों को समन तामील कराने में आने वाली दिक्कतों पर भी ध्यान दिलाया गया। बार एसोसिएशन ने ऐसे पक्षकारों को ईमेल और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समन भेजने की प्रक्रिया सरल बनाने की मांग की। इसके लिए स्पष्ट नियम तैयार करने की आवश्यकता बताई गई। इन मुद्दों के जरिये बार एसोसिएशन ने न्यायिक परिसर में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की जरूरत पर बल दिया। साथ ही मुकदमों के निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने की बात कही।
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निरीक्षण के दौरान जस्टिस अर्चना पुरी ने न्यायिक परिसर में अदालतों के कामकाज और लंबित मामलों का जायजा लिया। उन्होंने अधिवक्ताओं और वादकारियों को मिलने वाली सुविधाओं की भी समीक्षा की। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित न्यायिक अधिकारी और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कनवदीप सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान न्यायिक परिसर में बनाए गए रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन भी किया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कनवदीप और वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय चौधरी ने नई और पुरानी कोर्ट बिल्डिंग के बीच आयरन फुटओवर ब्रिज बनाने की मांग रखी। नए चैंबरों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।
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लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी की मांग
बार पदाधिकारियों ने पारिवारिक विवादों के निस्तारण के लिए एक अतिरिक्त फैमिली कोर्ट स्थापित करने की मांग की। अधिवक्ताओं ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट (एनआई) एक्ट के मामलों में अगली तारीख मिलने के बीच लंबा अंतर होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने ऐसे मामलों में सुनवाई की तारीखों के बीच का अंतर कम करने की मांग की। इससे लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सकेगा।
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ई-समन प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर
विदेश में रहने वाले पक्षकारों को समन तामील कराने में आने वाली दिक्कतों पर भी ध्यान दिलाया गया। बार एसोसिएशन ने ऐसे पक्षकारों को ईमेल और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समन भेजने की प्रक्रिया सरल बनाने की मांग की। इसके लिए स्पष्ट नियम तैयार करने की आवश्यकता बताई गई। इन मुद्दों के जरिये बार एसोसिएशन ने न्यायिक परिसर में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की जरूरत पर बल दिया। साथ ही मुकदमों के निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने की बात कही।