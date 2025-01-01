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निरीक्षण के दौरान जस्टिस अर्चना पुरी ने न्यायिक परिसर में अदालतों के कामकाज और लंबित मामलों का जायजा लिया। उन्होंने अधिवक्ताओं और वादकारियों को मिलने वाली सुविधाओं की भी समीक्षा की। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित न्यायिक अधिकारी और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कनवदीप सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान न्यायिक परिसर में बनाए गए रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन भी किया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कनवदीप और वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय चौधरी ने नई और पुरानी कोर्ट बिल्डिंग के बीच आयरन फुटओवर ब्रिज बनाने की मांग रखी। नए चैंबरों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी की मांगबार पदाधिकारियों ने पारिवारिक विवादों के निस्तारण के लिए एक अतिरिक्त फैमिली कोर्ट स्थापित करने की मांग की। अधिवक्ताओं ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट (एनआई) एक्ट के मामलों में अगली तारीख मिलने के बीच लंबा अंतर होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने ऐसे मामलों में सुनवाई की तारीखों के बीच का अंतर कम करने की मांग की। इससे लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सकेगा।ई-समन प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोरविदेश में रहने वाले पक्षकारों को समन तामील कराने में आने वाली दिक्कतों पर भी ध्यान दिलाया गया। बार एसोसिएशन ने ऐसे पक्षकारों को ईमेल और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समन भेजने की प्रक्रिया सरल बनाने की मांग की। इसके लिए स्पष्ट नियम तैयार करने की आवश्यकता बताई गई। इन मुद्दों के जरिये बार एसोसिएशन ने न्यायिक परिसर में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की जरूरत पर बल दिया। साथ ही मुकदमों के निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने की बात कही।