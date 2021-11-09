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जगराम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 22 अक्तूबर की शाम करीब सात बजे वह मोटरसाइकिल से अपने गांव खुखनी लौट रहा था। इसी दौरान इंद्री की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। राजेपुर निवासी परिचित अमित ने उसे करनाल के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी दाहिनी बांह काटनी पड़ी।जांच अधिकारी जसबीर ने बताया कि शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद

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इंद्री। थाना क्षेत्र के गांव राजेपुर के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में खुखनी निवासी जगराम की दाहिनी बांह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे इलाज के दौरान डॉक्टरों को काटना पड़ा।