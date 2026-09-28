Karnal News: एकाएक ब्रेक लगाने से फिसल गई कार, रेलिंग तोड़ हाईवे पर पलटी

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उन्होंने बताया कि डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद कार रेलिंग पर ही फंस गई थी। पुलिस ने हाइड्रा और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को रेलिंग से हटाया। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी होने से जाम की स्थिति बन गई। विज्ञापन

उन्होंने बताया कि डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद कार रेलिंग पर ही फंस गई थी। पुलिस ने हाइड्रा और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को रेलिंग से हटाया। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी होने से जाम की स्थिति बन गई।

करनाल। नेशनल हाईवे पर बलड़ी बाईपास और आईटीआई के बीच रविवार को कुरुक्षेत्र की ओर से करनाल आ रही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और रेलिंग तोड़ती हुई पलट गई। कार सवार दो लोग घायल हो गए। सदर थाना प्रभारी तरसेम ने बताया कि कार चालक के अनुसार, क्रेटा के आगे ट्रक चल रहा था। ट्रक के अचानक साइड दबाने पर कार चालक ने बचने के लिए तत्काल ब्रेक लगाए। इससे कार के टायर स्लिप हो गए जिससे हादसा हुआ।