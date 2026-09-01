Karnal News: एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने अपनी जगह की पक्की

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विजेताओं की सूचीएथलेटिक्स हरियाणा के महासचिव प्रदीप मलिक ने प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों के आधिकारिक परिणाम घोषित किए। जिसमें लड़कों के 16 वर्ष वर्ग 60 मीटर दौड़ प्रथम - शिवम (सोनीपत), द्वितीय - मयंक दुदी (चरखी दादरी), तृतीय - कृष सिंह (फरीदाबाद)। 600 मीटर दौड़: प्रथम - सोर्य (पानीपत), द्वितीय गौरांश सैनी (कुरुक्षेत्र), तृतीय - मोहित चाहर (हिसार)। 80 मीटर बाधा दौड़: प्रथम - नवदीप (सोनीपत), द्वितीय - मानव (सोनीपत), तृतीय - अभिनव मिटान (सिरसा)। ऊंची कूद प्रथम - दक्ष (फरीदाबाद), द्वितीय - रजत (फतेहाबाद), तृतीय - प्रांजल चहल (भिवानी)। लंबी कूद प्रथम - रजत (फतेहाबाद), द्वितीय - मोक्ष परमार (चरखी दादरी), तृतीय - प्रिंस वर्मा (सिरसा)। गोला फेंक प्रथम - रक्षित बेनीवाल (सोनीपत), द्वितीय - युवराज सांधयान (पानीपत), तृतीय - अंकित (भिवानी)। भाला फेंक प्रथम - दक्ष सोलंकी (सोनीपत), द्वितीय - विकाश राठी (रोहतक), तृतीय - प्रिंस धत्तरवाल (जींद)। लड़कों - 14 वर्ष वर्ग (ट्रायथलॉन एवं किड्स इवेंट) ट्रायथलॉन ए: प्रथम - करण (सिरसा) ट्रायथलॉन बी: प्रथम - वंश कुमार (सोनीपत) ट्रायथलॉन सी: प्रथम - अनुज कुमार (हिसार)। किड्स भाला फेंक: प्रथम - वरुण भाम्भू (फतेहाबाद)। लड़कियां की 20 वर्ष वर्ग 100 मीटर दौड़: प्रथम - मान्नत (पानीपत), द्वितीय - जिया (रोहतक), तृतीय - खुशबू (हिसार)। 800 मीटर दौड़: प्रथम - साक्षी (पानीपत), द्वितीय - दिव्या (पानीपत), तृतीय - राखी (गुरुग्राम)। 3000 मीटर दौड़: प्रथम - नेहा सैनी (फरीदाबाद), द्वितीय - भारती (अंबाला)। हैमर थ्रो प्रथम - दीपांशी (झज्जर)।लड़कियां - 18 वर्ष वर्ग 100 मीटर दौड़: प्रथम - वंशिका (भिवानी)। 400 मीटर दौड़ प्रथम - कल्पना (फरीदाबाद)। 1000 मीटर दौड़: प्रथम - महक श्योराण (हिसार)। भाला फेंक प्रथम - कशिश (भिवानी)। लड़कियां - 16 एवं 14 वर्ष वर्ग 60 मीटर दौड़ प्रथम - अनुष्का (पानीपत)। 600 मीटर दौड़ प्रथम - गुंगुन दलाल (हिसार)। भाला फेंक प्रथम - सौम्या ढाका (रोहतक)। ट्रायथलॉन: प्रथम - दिव्या (करनाल), पावनी (रोहतक), एवं रितिका (फतेहाबाद)