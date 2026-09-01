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Karnal News: एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने अपनी जगह की पक्की

Tue, 01 Sep 2026 02:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:15 AM IST
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Athletes secure their places in the Athletics Championships
.100 मीटर दाैड़ में हिस्सा लेते ​खिलाड़ी। संवाद
करनाल। कर्ण स्टेडियम में दो दिवसीय 11वीं हरियाणा राज्य ओपन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन हो गया। राज्य के विभिन्न जिलों से आए युवा खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और पदक जीते। इन खिलाड़ियों ने आगामी उत्तर क्षेत्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपनी जगह पक्की की। हरियाणा एथलेटिक्स संघ के मीडिया प्रभारी सत्यवीर धनखड ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का सफल संचालन राजकुमार मिटान के निर्देशन में हुआ। मिटान एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ग्रीवेंस कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हैं। पदक विजेता खिलाड़ी अब देहरादून, उत्तराखंड जाएंगे। वे वहां उत्तर क्षेत्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेंगे। ये खिलाड़ी हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह चैंपियनशिप भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के मापदंडों के अनुसार होगी।
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विजेताओं की सूची

एथलेटिक्स हरियाणा के महासचिव प्रदीप मलिक ने प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों के आधिकारिक परिणाम घोषित किए। जिसमें लड़कों के 16 वर्ष वर्ग 60 मीटर दौड़ प्रथम - शिवम (सोनीपत), द्वितीय - मयंक दुदी (चरखी दादरी), तृतीय - कृष सिंह (फरीदाबाद)। 600 मीटर दौड़: प्रथम - सोर्य (पानीपत), द्वितीय गौरांश सैनी (कुरुक्षेत्र), तृतीय - मोहित चाहर (हिसार)। 80 मीटर बाधा दौड़: प्रथम - नवदीप (सोनीपत), द्वितीय - मानव (सोनीपत), तृतीय - अभिनव मिटान (सिरसा)। ऊंची कूद प्रथम - दक्ष (फरीदाबाद), द्वितीय - रजत (फतेहाबाद), तृतीय - प्रांजल चहल (भिवानी)। लंबी कूद प्रथम - रजत (फतेहाबाद), द्वितीय - मोक्ष परमार (चरखी दादरी), तृतीय - प्रिंस वर्मा (सिरसा)। गोला फेंक प्रथम - रक्षित बेनीवाल (सोनीपत), द्वितीय - युवराज सांधयान (पानीपत), तृतीय - अंकित (भिवानी)। भाला फेंक प्रथम - दक्ष सोलंकी (सोनीपत), द्वितीय - विकाश राठी (रोहतक), तृतीय - प्रिंस धत्तरवाल (जींद)। लड़कों - 14 वर्ष वर्ग (ट्रायथलॉन एवं किड्स इवेंट) ट्रायथलॉन ए: प्रथम - करण (सिरसा) ट्रायथलॉन बी: प्रथम - वंश कुमार (सोनीपत) ट्रायथलॉन सी: प्रथम - अनुज कुमार (हिसार)। किड्स भाला फेंक: प्रथम - वरुण भाम्भू (फतेहाबाद)। लड़कियां की 20 वर्ष वर्ग 100 मीटर दौड़: प्रथम - मान्नत (पानीपत), द्वितीय - जिया (रोहतक), तृतीय - खुशबू (हिसार)। 800 मीटर दौड़: प्रथम - साक्षी (पानीपत), द्वितीय - दिव्या (पानीपत), तृतीय - राखी (गुरुग्राम)। 3000 मीटर दौड़: प्रथम - नेहा सैनी (फरीदाबाद), द्वितीय - भारती (अंबाला)। हैमर थ्रो प्रथम - दीपांशी (झज्जर)।लड़कियां - 18 वर्ष वर्ग 100 मीटर दौड़: प्रथम - वंशिका (भिवानी)। 400 मीटर दौड़ प्रथम - कल्पना (फरीदाबाद)। 1000 मीटर दौड़: प्रथम - महक श्योराण (हिसार)। भाला फेंक प्रथम - कशिश (भिवानी)। लड़कियां - 16 एवं 14 वर्ष वर्ग 60 मीटर दौड़ प्रथम - अनुष्का (पानीपत)। 600 मीटर दौड़ प्रथम - गुंगुन दलाल (हिसार)। भाला फेंक प्रथम - सौम्या ढाका (रोहतक)। ट्रायथलॉन: प्रथम - दिव्या (करनाल), पावनी (रोहतक), एवं रितिका (फतेहाबाद)
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