Karnal News: दो पिस्तौल और कारतूस समेत दो आरोपी गिरफ्तार

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करनाल। जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने थाना मधुबन में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में उगमा राम डारा निवासी ललाणा कलां, जिला डीडवाना-कुचामन, राजस्थान और अनिल कुमार निवासी चाऊ पलिया, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश शामिल हैं। पुलिस टीम ने आरोपियों से एक पिस्तौल .315 बोर, एक कारतूस .315 बोर और एक पिस्तौल 12 बोर बरामद किया है। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल सफेद रंग की हुंडई आई-20 कार भी कब्जे में ली गई है। एंटी नारकोटिक्स सेल प्रभारी राजन सिंह ने बताया कि पुलिस अब पूछताछ के जरिए यह पता लगाएगी कि आरोपियों ने हथियार कहां से हासिल किए थे और इन्हें आगे किसे सप्लाई किया जाना था। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। रिमांड के दौरान अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त के नेटवर्क और मामले से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ की जाएगी। मामले में आगामी जांच जारी है। ब्यूरो