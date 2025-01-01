Karnal News: लॉन टेनिस में जीता स्वर्ण पदक

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दोनों खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। उनकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और अनुशासन ने टीम को पहला स्थान दिलाया। इस चैंपियनशिप में करनाल की टीम ने अपनी श्रेष्ठता साबित की। कोच, खेल प्रेमियों और शहरवासियों ने करनाल टीम को बधाई दी। विज्ञापन

दोनों खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। उनकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और अनुशासन ने टीम को पहला स्थान दिलाया। इस चैंपियनशिप में करनाल की टीम ने अपनी श्रेष्ठता साबित की। कोच, खेल प्रेमियों और शहरवासियों ने करनाल टीम को बधाई दी।

करनाल। गुरुग्राम में आयोजित 59वीं हरियाणा स्टेट स्कूल गेम्स लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2026-27 में करनाल की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। गौरीश राणा और साध्विक मेहरा की जोड़ी ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।