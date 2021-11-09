Karnal News: प्री-लोक अदालत आज, बैंकों से जुड़े 500 मामलों का होगा निपटारा

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सीजेएम मीनाक्षी यादव ने बताया कि प्री-लोक अदालत में दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। आपसी सहमति बनने पर मामले का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। वहीं प्री लोक अदालत में लगभग 500 के करीब मामलों का निपटारा किया जाएगा। वहीं 12 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन होगा जिसमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल मामले, 138 के मामले, मोटर वाहन के मामले, चालान, पीएलए मामले, राजस्व मामले, यूसीआर, कैंसिलेशन मामले, सिविल मामले, समरी मामले, लेबर मामले, पारिवारिक मामले, एमएसीटी मामले, बैंकिंग मामले और अन्य प्रकार के मामले शामिल रहेंगे।कोर्ट में लंबित और नए मामले भी लगाए जा सकेंगेजिन व्यक्तियों का मुकदमा पहले से कोर्ट में चल रहा है, वे संबंधित कोर्ट में आवेदन देकर अपना मामला लोक अदालत में लगवा सकते हैं। वहीं, जिन मामलों में अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन पक्षकार विवाद का समाधान चाहते हैं, वे संबंधित कोर्ट में आवेदन फॉर्म भरकर मामला लोक अदालत में लगवा सकते हैं। आवेदन मौखिक रूप से भी दिया जा सकता है।- एडीआर केंद्र से निशुल्क कानूनी सहायताएडीआर केंद्र की ओर से पात्र लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 1987 के अधिनियम के तहत एससी-एसटी वर्ग के ऐसे लोग, जिनकी पारिवारिक आय तीन लाख रुपये तक है, किसी भी वर्ग की महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों से जुड़े मामले और पुलिस कस्टडी से जुड़े मामलों में निशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। सीजेएम मीनाक्षी यादव ने बताया कि पात्र लोग एडीआर केंद्र से निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।उपमंडल स्तर पर भी लगेगी लोक अदालतसीजेएम मीनाक्षी यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को जिला न्यायालय सहित सभी उपमंडल स्तरों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मुकदमों का आपसी रजामंदी से निपटारा किया जाता है। लोक अदालत के लिए 9 बैंच निर्धारित किए गए हैं। इनमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश करनाल शैलजा गुप्ता, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश करनाल डा. सविता कुमारी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश करनाल नितीन किनरा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी करनाल सुधीर कुमार, सिविल जज जूनियर डिवीजन करनाल रूहेला शर्मा व सिविल जज जूनियर डिवीजन करनाल उदित अग्रवाल के साथ सब डिवीजन में सिविल जज जूनियर डिवीजन असंध अमृतबीर कौर, सिविल जज जूनियर डिवीजन इंद्री कुणाल मितल व सिविल जज जूनियर डिवीजन घरौंडा गौरांग शर्मा का बैंच शामिल है।