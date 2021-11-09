Karnal News: जिला स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से

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जेसीआई के अध्यक्ष विकास गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के लिए मुकाबले होंगे। इनमें बीएस, जीएस, जीडी, अंडर-9, अंडर-11, अंडर-13, अंडर-15, अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग में मुकाबले होंगे। इसके अतिरिक्त 50, 60, 70, 80, 90 और 100 वर्ष की संयुक्त आयु श्रेणी में भी मैच आयोजित किए जाएंगे। सिंगल वर्ग के लिए प्रवेश शुल्क 400 रुपये और डबल वर्ग के लिए 800 रुपये निर्धारित है। मेयर रेनू बाला गुप्ता मुख्य अतिथि होंगी। अमित जैन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। संवाद