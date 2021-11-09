Karnal News: इंद्री के सेक्टर-6 और 7 का बदलेगा नक्शा

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दोनों सेक्टरों का पुराना प्लान ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान-2025 के आधार पर तैयार हुआ था। अब 2031 के फाइनल प्लान के मुताबिक इसमें बदलाव किए गए हैं। विभाग ने 16 मार्च 2026 को तैयार संशोधित ड्राइंग को सार्वजनिक किया है।नए नक्शे में सेक्टर-6 और 7 को रिहायशी क्षेत्र रखा गया है। इनके आसपास कृषि क्षेत्र के साथ सेक्टर-5ए में संस्थागत व वाणिज्यिक क्षेत्र और सेक्टर-5बी में खुले स्थान तथा सार्वजनिक उपयोग की जमीन दिखाई गई है। संशोधित प्लान विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रस्तावित बदलावों पर आपत्ति या सुझाव देने के लिए नोटिस जारी होने की तारीख से 30 दिन का समय मिलेगा। लोग कारणों सहित लिखित आपत्ति या सुझाव सीनियर टाउन प्लानर, पंचकूला के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। ब्यूरोवर्ग के अनुसार जगह तयइंद्री का 2031 विकास प्लान भी तैयार हो गया है। पहले यहां का 2021 तक का प्लान था। एचएसवीपी के 5 से 6 सेक्टर काटने भी प्रस्तावित हैं। जिनमें सभी सुविधा भी मिलेगी। इंद्री में रेंजिडेंशल के लिए 40.94 प्रतिशत, कॉमर्शियल 5.90, इंडस्ट्री 11.27, पब्लिक यूटीलिटी 2.28, ट्रांसपोर्ट 10.41, पब्लिक एंड सेमी पब्लिक के लिए 4.85, ओपन स्पेश 15.98 और वाटर बॉडीज 8.28 प्रतिशत एरिया निर्धारित किया गया है। हर तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। इन सभी सुविधाओं के लिए अलग-अलग जगह का निर्धारित कर दी है। डीटीपी के अनुसार, कंट्रोल एरिया में बिना एनओसी के कॉलोनी काटना कानूनी अपराध है।