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Kaithal News: असंध रोड पर अनाज मंडी के पास पलटा ट्रक

Fri, 16 Oct 2026 11:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:29 PM IST
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Truck overturns near the grain market on Asandh Road
असंध रोड पर अनाज मंडी के पास पलटा हुआ ट्रक।
राजौंद। असंध रोड पर अनाज मंडी के पास रात के समय एक ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक बाल-बाल बच गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। राजौंद थाना प्रभारी हरपाल सिंह ने बताया कि हादसे की कोई लिखित सूचना थाने में नहीं आई है। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि ट्रक को सड़क के किनारे लगाने के दौरान उसकी एक साइड मिट्टी में धंस गई जिससे ट्रक एक तरफ पलट गया।
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