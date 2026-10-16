Kaithal News: दशहरे पर 61 फीट के रावण का होगा दहन

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तीनों पुतलों को विशेष लाइटों वाली पोशाक से सजाया जाएगा, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगी। श्रीराम दशहरा उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने आयोजन की तैयारियों की जानकारी दी।समिति प्रधान संदीप सैनी, उपप्रधान रजत थरेजा, महासचिव शशि सैनी और सहसचिव अभिषेक गोयल ने बताया कि दशहरा उत्सव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। समिति ने शहर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों से परिवार सहित दशहरा उत्सव में पहुंचने की अपील की है।कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी, नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग, हैफेड के पूर्व चेयरमैन कैलाश भगत और समाजसेवी दिनेश रहेजा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।