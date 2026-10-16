Kaithal News: सड़क पर 80 मीटर तक दिखे हादसे के निशान, 50 मीटर दूर मिले टायर

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इस हादसे ने एक साथ तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। खुराना रोड निवासी अभिषेक और रक्षत दोनों सगे भाई थे। दोनों की एक साथ मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे दोनों कैथल नगर परिषद के अंतर्गत सुगम स्वच्छता कंपनी में कर्मचारी थे। दोनों ड्राइवरी का काम भी करते थे। परिजनों के मुताबिक दोनों भाइयों की मां कैंसर से पीड़ित हैं। परिवार का कहना है कि यदि हादसे की जानकारी समय रहते मिल जाती तो शायद युवकों की जान बचाई जा सकती थी। हादसे की सूचना सुबह करीब 4:50 बजे सड़क पर घूम रहे राहगीरों ने पुलिस को दी। इसके बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची।रक्षत की पत्नी गर्भवती, डेढ़ साल का बेटा भीपरिजनों के अनुसार रक्षत की शादी करीब दो साल पहले हुई थी। उनका डेढ़ साल का बेटा है और पत्नी पांच से छह महीने की गर्भवती हैं। परिवार में दूसरे बच्चे के आने की उम्मीद थी लेकिन हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। अब पत्नी के सामने छोटे बेटे की परवरिश और आने वाले बच्चे के भविष्य की जिम्मेदारी है। वहीं अभिषेक की शादी करीब एक साल पहले हुई थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों भाइयों की एक साथ मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है।परिवार का इकलौते कमाने वाले थे कृष्ण कुमारइंद्रा कॉलोनी कलायत निवासी कृष्ण कुमार के साले ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले कृष्ण कुमार ड्राइवरी और मेहनत-मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करते थे। वे परिवार में अकेले कमाने वाले थे। वर्ष 2006 में उनकी शादी हुई थी। उनके दो बेटे मुकुल (12) और कबीर (8) हैं। पिता की मौत के बाद परिवार के सामने अब बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण की चिंता खड़ी हो गई है।पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटीडीएसपी रोहताश ने बताया कि हादसे में तीनों युवकों की मौत के मामले में इत्तेफाकिया मौत की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी।