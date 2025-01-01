Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   The state-level cultural festival will commence tomorrow.

Kaithal News: राज्य स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव का कल होगा शुभारंभ

Mon, 16 Nov 2026 12:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
The state-level cultural festival will commence tomorrow.
आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में आयोजन को लेकर चल रही तैयारियां। विभाग - फोटो : कैडेट्स के घुड़सवारी प्रदर्शन ने किया रोमांचित
कैथल। राज्य स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव में इस बार विद्यार्थियों के बीच नकद पुरस्कार और ट्रॉफी जीतने के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। समूह नृत्य और स्किट में प्रथम स्थान हासिल करने वाली टीम को 40-40 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं, एकल नृत्य और रागिनी में प्रथम स्थान पाने वाले कलाकार को 10-10 हजार रुपये मिलेंगे।
विज्ञापन

इसके अलावा द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार भी रखे गए हैं। खास बात यह है कि दोनों कक्षा वर्गों के विजेताओं को ओवरऑल ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। उत्सव का आयोजन 17 और 18 नवंबर को आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में होगा।
विज्ञापन

जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार के मार्गदर्शन में होने वाले इस आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जिला गणित विशेषज्ञ एवं कार्यक्रम समन्वयक छतरपाल ने बताया कि समूह नृत्य और स्किट में प्रथम स्थान पाने वाली टीम को 40 हजार, द्वितीय स्थान पर रहने वाली टीम को 30 हजार, तृतीय को 20 हजार और सांत्वना पुरस्कार के रूप में 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह एकल नृत्य और रागिनी में प्रथम पुरस्कार 10 हजार, द्वितीय 8 हजार, तृतीय 7 हजार और सांत्वना पुरस्कार 5 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। सभी विजेता विद्यार्थियों की पुरस्कार राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताओं में प्रदेश के सभी 23 जिलों के करीब 900 विद्यार्थी कलाकार भाग लेंगे।

आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में आयोजन को लेकर चल रही तैयारियां। विभाग

आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में आयोजन को लेकर चल रही तैयारियां। विभाग- फोटो : कैडेट्स के घुड़सवारी प्रदर्शन ने किया रोमांचित

आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में आयोजन को लेकर चल रही तैयारियां। विभाग

आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में आयोजन को लेकर चल रही तैयारियां। विभाग- फोटो : कैडेट्स के घुड़सवारी प्रदर्शन ने किया रोमांचित

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed