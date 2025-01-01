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Kaithal News: विक्रम ढुल के नाम पर किया बॉक्सिंग एरिना का नामकरण

Mon, 16 Nov 2026 12:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:12 AM IST
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Boxing arena named after Vikram Dhull
गांव में बॉ​क्सिंग हाॅल के उद्घाटन के दौरान डीपीई एवं बॉ​क्सिंग कोच विक्रम ढुल व अन्य। स्वयं - फोटो : कैडेट्स के घुड़सवारी प्रदर्शन ने किया रोमांचित
कैथल। गांव हरसौला में बॉक्सिंग को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में नई पहल की गई है। गांव के सरकारी स्कूल में नवनिर्मित बॉक्सिंग एिरना का नाम इंटरनेशनल बॉक्सर व शिक्षा विभाग में डीपीई के पद पर तैनात विक्रम ढुल के नाम पर रखा गया है। नवनिर्मित हॉल का उद्घाटन भी विक्रम ढुल के हाथों करवाया गया।
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जिला पार्षद राममेहर ने बताया कि विक्रम ढुल ने वर्ष 2010 में गांव में डीपीई रहते हुए बॉक्सिंग सेंटर की शुरुआत की थी। उनके प्रयासों से यहां खिलाड़ियों की संख्या 15 से 20 से बढ़कर 100 से अधिक हो गई थी। विक्रम ढुल गांव हरसौला के ही रहने वाले हैं। वह स्कूल में ड्यूटी से पहले और बाद में खिलाड़ियों को बॉक्सिंग का अभ्यास करवाते थे। वर्ष 2017 में उनका तबादला होने के बाद सेंटर के खिलाड़ियों को प्रशिक्षक की कमी के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा। संवाद

गांव में बॉक्सिंग हाॅल के उद्घाटन के दौरान डीपीई एवं बॉक्सिंग कोच विक्रम ढुल व अन्य। स्वयं

गांव में बॉक्सिंग हाॅल के उद्घाटन के दौरान डीपीई एवं बॉक्सिंग कोच विक्रम ढुल व अन्य। स्वयं- फोटो : कैडेट्स के घुड़सवारी प्रदर्शन ने किया रोमांचित

गांव में बॉक्सिंग हाॅल के उद्घाटन के दौरान डीपीई एवं बॉक्सिंग कोच विक्रम ढुल व अन्य। स्वयं

गांव में बॉक्सिंग हाॅल के उद्घाटन के दौरान डीपीई एवं बॉक्सिंग कोच विक्रम ढुल व अन्य। स्वयं- फोटो : कैडेट्स के घुड़सवारी प्रदर्शन ने किया रोमांचित

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