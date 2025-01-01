Kaithal News: विक्रम ढुल के नाम पर किया बॉक्सिंग एरिना का नामकरण

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जिला पार्षद राममेहर ने बताया कि विक्रम ढुल ने वर्ष 2010 में गांव में डीपीई रहते हुए बॉक्सिंग सेंटर की शुरुआत की थी। उनके प्रयासों से यहां खिलाड़ियों की संख्या 15 से 20 से बढ़कर 100 से अधिक हो गई थी। विक्रम ढुल गांव हरसौला के ही रहने वाले हैं। वह स्कूल में ड्यूटी से पहले और बाद में खिलाड़ियों को बॉक्सिंग का अभ्यास करवाते थे। वर्ष 2017 में उनका तबादला होने के बाद सेंटर के खिलाड़ियों को प्रशिक्षक की कमी के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा। संवाद जिला पार्षद राममेहर ने बताया कि विक्रम ढुल ने वर्ष 2010 में गांव में डीपीई रहते हुए बॉक्सिंग सेंटर की शुरुआत की थी। उनके प्रयासों से यहां खिलाड़ियों की संख्या 15 से 20 से बढ़कर 100 से अधिक हो गई थी। विक्रम ढुल गांव हरसौला के ही रहने वाले हैं। वह स्कूल में ड्यूटी से पहले और बाद में खिलाड़ियों को बॉक्सिंग का अभ्यास करवाते थे। वर्ष 2017 में उनका तबादला होने के बाद सेंटर के खिलाड़ियों को प्रशिक्षक की कमी के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा। संवाद

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कैथल। गांव हरसौला में बॉक्सिंग को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में नई पहल की गई है। गांव के सरकारी स्कूल में नवनिर्मित बॉक्सिंग एिरना का नाम इंटरनेशनल बॉक्सर व शिक्षा विभाग में डीपीई के पद पर तैनात विक्रम ढुल के नाम पर रखा गया है। नवनिर्मित हॉल का उद्घाटन भी विक्रम ढुल के हाथों करवाया गया।