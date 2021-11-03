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Kaithal News: पराली जलाने पर दो और किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Mon, 16 Nov 2026 12:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:08 AM IST
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FIRs registered against two more farmers for stubble burning
कैथल। धान के अवशेष जलाने के मामलों में दो और एफआईआर दर्ज हुई हैं। इसके साथ जिले में इस सीजन में कुल संख्या 46 हो गई है। ताजा मामलों में कलायत खंड के गांव मटौर में एक एकड़ खेत में पराली जलाने का मामला सामने आया। दूसरा मामला पट्टी अफगान में ठेके पर लिए खेत में फसल अवशेष जलाने का है। जिले में अब तक 64 लोकेशन पर आग लगने की सूचना मिल चुकी है।
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कलायत पुलिस को दी शिकायत के अनुसार, मटौर की ग्राम स्तरीय निगरानी कमेटी ने 11 नवंबर को खेत में धान के अवशेष जलाने की सूचना दी थी। कमेटी ने 12 नवंबर को मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण में एक एकड़ क्षेत्र में आग लगाने की पुष्टि हुई। इसके बाद 14 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई। दूसरा मामला पट्टी अफगान का है। सचिन सारण के अनुसार, गांव खानपुर निवासी सिंगारा ने यहां ठेके पर लिए खेत में धान के अवशेष जलाए। इस मामले में भी कार्रवाई की गई है।
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जिले में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए 272 टीमें तैनात हैं। डीएसपी रमेश ने बताया कि किसानों को फसल अवशेष नहीं जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
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11 लाख मीट्रिक टन फसल अवशेष का अनुमान
जिले में इस बार करीब 4.40 लाख एकड़ में धान की खेती हुई है। इससे करीब 11 लाख मीट्रिक टन फसल अवशेष पैदा होने का अनुमान है। इसमें से करीब 4.30 लाख मीट्रिक टन अवशेष खेतों में ही मशीनों से मिलाने का लक्ष्य है। वहीं, 5.70 लाख मीट्रिक टन अवशेष खेतों से बाहर निकालकर उपयोग में लाया जाएगा। करीब एक लाख मीट्रिक टन अवशेष पशु चारे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना है।
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